На месте взрыва в Павлограде обнаружено тело женщины: полиция расследует как убийство

Полиция по результатам предварительного расследования взрыва газа, который произошел ночью в жилом доме в Павлограде (Днепропетровская обл.), открыла уголовные производства против владельца квартиры, в которой произошел взрыв, за нарушение требований пожарной безопасности и за убийство женщины, тело которой нашли в другом доме, сообщила пресс-служба Национальной полиции.

"18 сентября 2016 в 02:15 граждане сообщили в дежурную часть Павлоградского отдела полиции, что в доме №569 по улице Днепровской в городе Павлоград произошел взрыв газа. Почти одновременно с этим сообщением в дежурную часть позвонил мужчина, который рассказал, что обнаружил в доме по улице Новой тело женщины с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.

Пресс-служба проинформировала, что следователи, которые выехали на место взрыва, установили, что на пятом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Днепровской произошел взрыв природного газа в одной из квартир. В то же время в доме по улице Новой полицейские обнаружили тело 53-летней женщины с многочисленными колото-резаными ранениями.

"Когда правоохранители находились на месте взрыва, соседи обратили их внимание на стоящего неподалёку владельца квартиры, в которой произошел взрыв. Полицейские подошли к нему и увидели на одежде следы, которые указывают на совершение преступления в отношении женщины, тело которой было обнаружено в доме по улице Новой. Также было установлено, что погибшая и мужчина ранее состояли в браке", - говорится в сообщении.

По факту взрыва следственным отделением Павлоградского отдела полиции внесены сведения в ЕРДР с предварительной правовой квалификацией по ст.270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). По факту убийства открыто уголовное производство по ч.2 п.4 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

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Мужчина, подозреваемый в умышленном убийстве и нарушении требований пожарной безопасности, был задержан полицейскими. По данным пресс-службы, ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Как сообщал УНИАН, в 1:30 ночи 18 сентября в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома в городе Павлоград произошел взрыв, вследствие которого повреждено пять квартир.

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в 3:24 пожар на площади 200 квадратных метров был ликвидирован. На месте пожара спасены два человека, жертв и пострадавших в результате взрыва нет.