В Павлограде из-за взрыва газа обрушилось перекрытие в 5-этажке, пожаром повреждено 5 квартир (фото)

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, 18 сентября в 1:30 в службу спасения "101" поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Павлограде на улице Днепровской с последующим горением и распространением на соседние квартиры.

В 3:24 подразделениями ГСЧС пожар на площади 200 квадратных метров был ликвидирован.

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Жертв и пострадавших нет. На месте пожара спасено 2 человека.

Взрывом разрушены две стены между квартирами, повреждена плита перекрытия на пятом этаже и выбиты стекла в окнах второго подъезда с третьего по пятый этаж, огнем повреждено пять квартир.

Причина пожара устанавливается.

Отмечается, что городская власть решает вопрос относительно отселения жильцов поврежденных квартир во временное жилье.