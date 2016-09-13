В центре Киева автомобиль патрульной полиции врезался в такси: 4 госпитализированных (фото)

Как отмечает dtp.kiev.ua, оба авто вылетели на тротуар.

Сообщается, что в результате ДТП пострадали двое полицейских и двое людей в такси.

Из последнего людей извлекали спасатели ГСЧС, для чего им пришлось срезать двери автомобиля.

Все пострадавшие с множественными травмами госпитализированы в городскую клиническую больницу №17.

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Отметим, что в результате происшествия машина полиции сильно повреждена спереди, а Chevrolet получил удар сбоку.