В центре Киева автомобиль патрульной полиции врезался в такси: 4 госпитализированных (фото)

09:47, 13 сентября 2016
Происшествия
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На улице Саксаганского в центре Киева произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Prius патрульной полиции и такси марки Chevrolet.

/ dtp.kiev.ua

Как отмечает dtp.kiev.ua, оба авто вылетели на тротуар.

Сообщается, что в результате ДТП пострадали двое полицейских и двое людей в такси.

Из последнего людей извлекали спасатели ГСЧС, для чего им пришлось срезать двери автомобиля.

Все пострадавшие с множественными травмами госпитализированы в городскую клиническую больницу №17.

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Отметим, что в результате происшествия машина полиции сильно повреждена спереди, а Chevrolet получил удар сбоку.

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