В центре Киева автомобиль патрульной полиции врезался в такси: 4 госпитализированных (фото)
09:47, 13 сентября 2016Происшествия
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На улице Саксаганского в центре Киева произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Prius патрульной полиции и такси марки Chevrolet.
Полицейская Toyota разбита спереди / dtp.kiev.ua
Как отмечает dtp.kiev.ua, оба авто вылетели на тротуар.
Сообщается, что в результате ДТП пострадали двое полицейских и двое людей в такси.
Из последнего людей извлекали спасатели ГСЧС, для чего им пришлось срезать двери автомобиля.
Все пострадавшие с множественными травмами госпитализированы в городскую клиническую больницу №17.
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Отметим, что в результате происшествия машина полиции сильно повреждена спереди, а Chevrolet получил удар сбоку.
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