В харьковской школе нашли "снаряд": эвакуировали полтысячи детей

В понедельник правоохранители эвакуировали 470 учеников одной из харьковских школ. Как сообщает местный портал 057.ua, директор школы позвонил в полицию и ГСЧС и рассказал, что в школе нашли предмет, похожий на "бронебойный снаряд времен Второй мировой войны".

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На месте была выставлена охрана. Из школы эвакуировали учеников. Однако, когда подвал был проверен, оказалось, что это пустая гильза от артснаряда и угрозы окружающим она не несет.

Гильзу изъяли. Сведения о событии внесены в единый Журнал учета правонарушений. Школа возобновила свою работу в обычном режиме.