В Киеве пьяный водитель разбил пять припаркованных авто (фото)

В Киеве возле станции метро Минская в понедельник, 12 сентября, по вине пьяного водителя случилось масштабное ДТП.

Водитель Chevrolet не справился с управлением, разбив в результате более пяти припаркованных автомобилей, сообщает dtp.kiev.ua. На месте ЧП работают несколько экипажей патрульной полиции, устанавливающих обстоятельства аварии.

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