В Киеве пьяный водитель разбил пять припаркованных авто (фото)
15:10, 12 сентября 2016Происшествия
931 0
В Киеве возле станции метро Минская в понедельник, 12 сентября, по вине пьяного водителя случилось масштабное ДТП.
На месте ЧП работают несколько экипажей патрульной полиции / dtp.kiev.ua
Водитель Chevrolet не справился с управлением, разбив в результате более пяти припаркованных автомобилей, сообщает dtp.kiev.ua.
На месте ЧП работают несколько экипажей патрульной полиции, устанавливающих обстоятельства аварии.
Фото: dtp.kiev.ua
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter