В Германии на авиашоу столкнулись два легкомоторных самолета, есть погибшие

По словам представителя полиции города Хемниц, самолеты столкнулись в воздухе во время открытого мероприятия авиаспортивного клуба, сообщает РБК со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung. Оба погибших — мужчина и женщина — были пассажирами одного самолета.

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Согласно сообщению, пилот второго воздушного судна смог благополучно приземлиться после столкновения.

Представитель полиции отметил, что никто из посетителей авиашоу не пострадал. Причины произошедшего в настоящий момент устанавливаются.