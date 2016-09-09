Катастрофа пассажирского поезда в Испании: четверо погибших, полсотни пострадавших (фоторепортаж, видео)

Об этом сообщает El Pais со ссылкой на информацию городской мэрии и полиции, пишет Европейская правда.

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Пока известно, что один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Всего в поезде ехали 63 пассажира, а также машинист и контролер, которые имеют гражданство Португалии.

Поезд выехал из Виго в 09:02 по местному времени, его конечной остановкой был португальский город Порту. В 09:25 по неизвестным причинам первые два вагона сошли с рельсов в 200 метрах до станции Понтеведра.

Аварийные службы работают на месте катастрофы и оказывают помощь пострадавшим.

Напомним, ранее сообщалось о двух погибших.