На самом большом кладбище Украины произошел пожар

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 9 сентября в 17.34 в службу «101» поступило сообщение о возгорании на кладбище Западном. Выездом на место происшествия было установлено, что на открытой территории горит мусор и сухая трава.

В результате выгорело 1 тыс. кв. метров территории, а также расположенная рядом лесополоса на площади 500 кв. м.

Читайте такжеВо Львове вспыхнул мощный пожар в старой военной части

«По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом», - отметили в пресс-службе.

По словам очевидцев, огонь повредил цветы и венки на десятках могил.

Жертв и пострадавших нет.

«Западное» кладбище в Одессе открыто в 2000 году, занимает более 200 га. Является самым большим в Украине и одним из самых крупных кладбищ на территории Европы.