В ГСЧС заявили, что горение торфа не могло привести к ДТП под Львовом – пожар ликвидирован

В Главном управлении ГСЧС во Львовской области отрицают, что причиной массового столкновения автомобилей в пригороде Львова могло стать сильное задымление участка дороги от горения торфяников.

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Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ ГСЧС во Львовской области, «горение торфа в селе Сытыхов Жовковского района ликвидировано практически по всей площади горения. Интенсивного выделения продуктов горения на месте пожара нет. В связи с большим резонансом в обществе по поводу дорожно-транспортного происшествия вблизи села Гряда Жовковского района сообщаем: задымление от горения торфяника не могло привести к столкновению автомобилей. На месте возникновения ДТП утром наблюдался сильный туман».

В пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области сообщили, что по состоянию на 9.50 количество пострадавших в массовом столкновении автомобилей в пригороде Львова возросло до 10 человек.

В пресс-службе патрульной полиции Львова утром сообщалось о том, что причиной масштабного ДТП могло стать «задымление из-за торфа».

Общественные активисты Львовской области в соцсетях утром сообщали о сильной задымленности в пригороде Львова с запахом гари, иллюстрируя задымленность фотографиями.

Как сообщал УНИАН, во Львовской области сегодня на участке автотрассы «Львов – Рава-Русская» между селами Гряда и Грибовичи Жовковского района в 6.50 произошло столкновение 12 автомобилей, за медицинской помощью обратились 9 человек. Село Гряда и село Грибовичи расположены рядом с селом Сытыхов.

6 сентября в селе Сытыхов Жовковского района, расположенном на расстоянии около 15 км от Львова, было выявлено горение торфа. Площадь пожара составила около 1,5 га. Из-за пожара во всех районах Львова наблюдалось сильное задымление и запах горения.