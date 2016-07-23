В Луцке СБУ задержала полицейского-наркодилера

17:57, 23 июля 2016
Общество
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Сотрудники Службы безопасности Украины и внутренней безопасности Нацполицииї задержали старшего инспектора Луцкого отдела полиции, который торговал тяжелыми наркотиками.

ssu.gov.ua

Как сообщает пресс-центр СБУ, капрал систематически сбывал тяжелые препараты местным наркозависимым.

Сотрудники СБУ совместно с внутренней безопасностью полиции задержали старшего инспектора около железнодорожного вокзала во время попытки продажи 3 граммов амфетамина. Правоохранители задокументировали продажу капралом еще 7 граммов наркотиков и двух "марок" ЛСД.

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В рамках уголовного производства старшему инспектору полиции сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании капралу меры пресечения.

Продолжается досудебное следствие.

ssu.gov.ua

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