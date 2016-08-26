На Харьковщине по подозрению в хулиганском убийстве мужчины арестован полицейский

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, на этой неделе по ходатайству прокуратуры суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога для сержанта патрульной полиции и еще троих жителей Купянска, подозреваемых в умышленном убийстве мужчины.

По данным прокуратуры, трагедия случилась в конце июня этого года в Купянске. В выходные в местном ночном клубе компания, среди которых был и патрульный полиции, праздновала день рождения одного из присутствующих братьев-предпринимателей.

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За соседним столиком сидели две супружеские пары, которые отмечали выпускной дочери. Около полуночи патрульный полиции и его друзья, будучи навеселе, стали обижать соседей, в том числе женщин, провоцировать конфликт.

Когда жертва пьяной компании вышла на улицу, четверо злоумышленников набросились на мужчину и стали жестоко избивать по голове и туловищу. Его друга, который бросился на помощь, сбили с ног. Жене потерпевшего также досталось во время драки.

Забитого до полусмерти мужчину забрала вызванная его женой карета скорой медицинской помощи. Через четыре дня он умер в больнице, не приходя в сознание.

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Всем четырем фигурантам уголовного производства объявлено подозрение по п.п. 7, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч.2 ст.296 (хулиганство, содеянное группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция статьи – пожизненное лишение свободы.