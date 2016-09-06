Нардеп Ланьо после ДТП находится дома на лечении - пресс-служба партии "Видродження"

Народный депутат Украины от партии «Видродження» Михаил Ланьо после ДТП, которое произошло 5 сентября в Сколевском районе Львовской области, находится дома на лечении.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы Закарпатской областной организации партии «Видродження» Алена Фегер со ссылкой на самого народного депутата.

«К сожалению, из-за резкого ухудшения погодных условий (именно тогда начался сильный дождь), водитель авто, в котором находился Ланьо, не справился с управлением. Машину занесло и она выехала на полосу встречного движения, где столкнулась еще с двумя автомобилями», - прокомментировала Фегер.

По ее словам, народный депутат попал в ДТП, когда направлялся в Киев на заседание очередной сессии Верховной Рады Украины.

«Ланьо после полученной медицинской помощи находится дома и проходит лечение. У него травмировано колено», - добавила руководитель пресс-службы.

Она также уточнила, что народный депутат не называет причину ДТП, он подчеркивает, что обстоятельства и детали ДТП устанавливают сотрудники полиции.

По словам Фегер, Ланьо также выражает надежду, что все пострадавшие как можно скорее выздоровеют.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября около 15:20 недалеко от с. Тухолька Сколевского района Львовской области 40-летний житель Закарпатской области, управляя автомобилем Mercedes Benz 220 и двигаясь в направлении Киева, не справился с управлением и пересек сплошную, выехав на встречную полосу движения, где совершил столкновение с внедорожником Mercedes Benz GL 250 под управлением 67-летнего гражданина Германии и автомобилем Daewoo Lanos, за рулем которого находился 31-летний житель Волынской области. В результате ДТП получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в Сколевскую районную больницу водители всех трех транспортных средств, а также два пассажира – жители Закарпатской и Волынской областей.

В ДТП пострадал народный депутат Украины Михаил Ланьо (экс-нардеп от Партии регионов, сейчас является членом депутатской группы «Видродження»), который ехал на месте пассажира в автомобиле Mercedes.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины.

При этом в ГУ НП во Львовской области не подтвердили информацию, распространенную в некоторых СМИ о том, что в ДТП пострадал народный депутат Ланьо. Корреспонденту УНИАН заявили, что, в частности, что пострадал 51-летний однофамилец депутата, житель города Мукачево.