Разбираемся, как сказать Андреевич на украинском языке - "Андрійович" или "Андрієвич", и какого правила нужно придерживаться.

Казалось бы, такая простая вещь, как в украинском языке назвать человека по-отчеству, у которого отец Андрей, многих заводит в тупик. "Андрійович" или "Андрієвич"? Некоторые утверждают, что правильный первый вариант, другие же - уверяют, что второй. Давайте разберемся, где правда.

Он "Андрієвич" или "Андрійович" - как говорить и писать правильно

В украинском языке отчества образуются по следующему правилу:

для мужчин отчество образуется с помощью суффиксов "-ович" (реже - "-ич", "-іч");

для женщин - с помощью суффиксов "-івна" ("-ївна").

Например, "Василь" - "Васильович", "Олександр" - "Олександрович". Соответственно, от имени "Андрій" отчество будет "Андрійович".

Хотя в некоторых случаях образование отчества все же стоит запомнить:

"Григорій" - но "Григорович", "Григорівна";

"Яків" - "Якович", "Яківна";

"Ілля" - "Ілліч", "Іллівна".

Также от некоторых имен можно образовать два варианта отчества - от Лука, Кузьма, Хома и Сава. В этих случаях можно говорить так: "Лукич" и "Лукович", "Кузьмич" и "Кузьмович", "Хомич" и "Хомович", "Савич" и "Савович".

