Дешевые FPV-дроны за последние годы полностью изменили картину современной войны. А их новое поколение, управляемое по оптоволокну, и вовсе заставило военных иначе выстраивать оборонные планы. Ведь, из-за их массового применения в прифронтовых районах, теперь невозможно предсказать, куда придется следующий удар, так как целью может стать не только военный объект, но и обычный автомобиль на дороге.

Поэтому вдоль ключевых транспортных маршрутов у линии соприкосновения начали появляться массивные защитные сети, которые должны уберечь технику от прямого попадания БПЛА. Корреспондент Telegraf продемонстрировал, как эти "антидроновые" линии выглядят в районе Краматорска.

На снимках СМИ видно: металлические конструкции протянулись на значительное расстояние, перекрывая места, где могут двигаться колонны снабжения, украинские военнослужащие или автомобили экстренных служб.

Однако хаотичная тактика российских атак сводит предсказуемость к минимуму — удары часто наносятся по любым целям, которые оказываются в зоне досягаемости. Из-за этого на обочинах дорог нередко остаются покорёженные и заброшенные гражданские машины с явными следами попадания.

