В Луцке обстреляли прибывших по вызову патрульных, один ранен

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Луцка Ольга Бузулук.

Правоохранители получили информацию, что неизвестные хотят проникнуть в офисное помещение.

"Полицейские поднимались на пятый этаж указанного здания, и на пятом этаже два человека сразу начали по ним стрелять, после начали убегать. В ответ правоохранители не стреляли. Полицейские не догнали злоумышленников, так как у одного из ноги сочилась кровь", - рассказала Бузулук.

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По ее словам, полицейский ранен в бедро. Его уже выписали из больницы. Другому патрульному пуля попала в головной убор, возле лица. Жизни обоих ничего не угрожает.

"Также наши инспекторы смогли за несколько часов найти автомобиль, который, возможно, принадлежит нападавшему. Раньше он на нем ездил и был подозреваемым в совершении подобных правонарушений, этим занимаются следователи", - заявила пресс-секретарь.