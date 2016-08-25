В Киеве произошло ДТП с участием патрульного автомобиля: госпитализированы три человека (фото)
В результате ДТП госпитализированы двое пассажиров служебного автомобиля Prius и водитель Toyota Land Cruiser с травмами различной степени тяжести.
В Киеве в результате дорожно-транспортного происшествия с участием патрульного автомобиля госпитализированы три человека.
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Об этом сообщается на странице патрульной полиции Украина в Facebook.
Авария произошла на перекрестке улиц Луговой и Автозаводской 24 августа около 22:00.
«По предварительной информации, патрульный экипаж направлялся на срочный вызов и, по словам очевидцев и участников происшествия, был с включенными спецсигналами, когда Toyota Land Cruiser ударил в правый бок служебный автомобиль», - говорится в сообщении.
В результате ДТП госпитализированы двое пассажиров служебного автомобиля Prius и водитель Toyota Land Cruiser с травмами различной степени тяжести.
«Известно, что в Toyota Land Cruiser находились 2 несовершеннолетних пассажира, которые не пострадали», - сообщили в полиции.