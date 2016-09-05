Мы предложим цивилизованное решение: Аваков пообещал ликвидировать пожарную инспекцию

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сказал в эфире 1+1, сообщает пресс-служба МВД.

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"15 сентября я презентую реформу пожарно-спасательной службы. Мы планируем ликвидировать такую неприятность нашей жизни как пожарная инспекция и предложим цивилизованное решение", - отметил Аваков.

Отметим, что реформу ГСЧС Арсен Аваков анонсировал в начале 2016 года.