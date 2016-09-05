Мы предложим цивилизованное решение: Аваков пообещал ликвидировать пожарную инспекцию
10:54, 05 сентября 2016Политика
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Реформа пожарно-спасательной службы, в рамках которой будет ликвидирована пожарная инспекция, стартует в сентябре.
Арсен Аваков собирается ликвидировать пожарную инспекцию / УНИАН
Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сказал в эфире 1+1, сообщает пресс-служба МВД.
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"15 сентября я презентую реформу пожарно-спасательной службы. Мы планируем ликвидировать такую неприятность нашей жизни как пожарная инспекция и предложим цивилизованное решение", - отметил Аваков.
Отметим, что реформу ГСЧС Арсен Аваков анонсировал в начале 2016 года.
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