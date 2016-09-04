Полиция вернет похищенный год назад Range Rover футболисту "Динамо" Беланде

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

"В воскресенье, 4 сентября, в 11 часов состоится передача сотрудниками полиции найденного автомобиля владельцу – Юнесу Беланда, марокканскому футболисту, полузащитнику киевского "Динамо" и национальной сборной Марокко", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе подтвердили, что именно эта иномарка была похищена у потерпевшего на территории Печерского района Киева около года назад.

Как сообщал УНИАН, в Одессе правоохранители нашли 4 похищены элитные иномарки, среди которых внедорожник знаменитого футболиста.

Четыре престижных автомобиля, которые находились в розыске, обнаружено во время спецоперации, которую проводили сотрудники департамента совместно с коллегами из уголовного розыска.

В Одесской области было установлено место нахождения дорогого внедорожника Range Rover, который принадлежит знаменитому футболисту. В конце октября 2015 этот джип был похищен неизвестными в Киеве. Воры отогнали машину за сотни километров от столицы и долгое время прятали в Одессе.

Получив санкцию суда, оперативники внутренней безопасности и уголовного розыска полиции региона посетили место проживания подозреваемого - 30-летнего уроженца Одессы, бывшего выпускника Академии внутренних дел Украины.

"Диплом (тогда еще милиционера) одессит получил, но "профессиональный путь" выбрал другой. Несколько лет назад он уже попадал в поле зрения правоохранителей за угоны автомобилей. Однако ему удавалось избегать ответственности", - отметили в полиции.

Сейчас иномарки изъяты и доставлены в управление областной полиции, их владельцы установлены. В отношении 30-летнего одессита, которого решением суда взят под стражу, следственным отделом начато уголовное производство.