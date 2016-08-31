На Киевщине двух сотрудников прокуратуры поймали на вымогательстве - ГПУ

Об этом сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Читайте такжеГПУ изъяла незаконно вырубленные лесоматериалы на сумму свыше 1 миллиона гривень (фото)

Установлено, что ряд сотрудников прокуратуры Киево-Святошинского района «по предварительному сговору с другими неустановленными в настоящее время должностными лицами прокуратуры требовали неправомерную выгоду от представителя субъекта хозяйствования за снятие ареста с банковского счета, наложенного в другом уголовном производстве».

Уголовным делом по данному факту занимается Управление по расследованию преступлений, совершенных работниками органов, ведущих борьбу с преступностью, Главного следственного управления ГПУ.

«По результатам следственных действий, проведенных в подразделениях прокуратуры Киевской области и по месту жительства указанных лиц изъяты денежные средства, которые являются предметом неправомерной выгоды, а также 14 средств связи и компьютерная техника», - сообщили в Генпрокуратуре.

В порядке ст. 208 УПК Украины задержаны двое работников прокуратуры, которым 30 августа сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Продолжаются следственные действия, направленные на привлечение к уголовной ответственности всех лиц, причастных к совершению коррупционного преступления.

В ГПУ напомнили, что 29 августа по подозрению в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в размере более 375 тыс. грн был задержан один из работников прокуратуры Киево-Святошинского района.