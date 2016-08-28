Полиция рассказала подробности убийства девочки на Одесчине, которое привело к погромам ромов

Полиция в Одесской области установила, что на теле убитой в селе Лощиновка 9-летней девочки есть следы изнасилования.

Об этом сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции в области.

«В ходе первоначальных следственных действий было установлено, что на теле умершего ребенка есть следы изнасилования. Смерть наступила от проникающего ранения острым предметом грудной клетки, были повреждены сердце и легкие», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 27 августа в селе Лощиновка Измаильского района Одесской области было найдено тело девочки 2007 года рождения с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве правоохранители задержали представителя ромской национальности.

Вечером 27 августа в Лощиновке произошли массовые беспорядки. «Жители села из-за трагедии устроили массовые беспорядки против местных ромов. Односельчане стали громить дома, где живут ромы. В результате один дом был подожжен, в других - повреждена мебель, выбиты стекла. Никто из представителей ромской национальности не пострадал», – сказали в полиции.

Чтобы избежать массовых беспорядков, для охраны общественного порядка в село Лощиновка прибыли сотрудники Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сотрудники оперативного подразделения.

В свою очередь жители Лощиновки потребовали выселить из села ромов.

Впоследствии председатель Измаильской районной государственной администрации Валентина Стойкова заявила о достижении договоренности с ромами об их переезде из Лощиновки.

По ее словам, утром 29 августа полиция обеспечит охрану цыган, чтобы они могли забрать свои вещи и уехать из села.