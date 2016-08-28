Убийство девочки в Лощиновке: жители села потребовали выселения ромов

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, задержанный по подозрению в убийстве несовершеннолетней сейчас свою вину категорически отрицает.

Читайте такжеВ Одесской области после убийства восьмилетней девочки вспыхнул ромский погром (видео)«Сначала он давал признательные показания, но потом отказался от них», - сказали в отделе, уточнив, что «у правоохранителей имеется доказательная база его причастности к данному правонарушению».

Как сообщили УНИАН в Измаильском отделе полиции, сегодня в Лощиновке состоялся сход села, на котором местное население просило власть помочь решить вопрос с выселением жителей ромской национальности из населенного пункта.

«На сходе присутствовали представители власти района, сельский голова, руководство Измаильского отдела полиции и Главного управления Национальной полиции в Одесской области. Во время мероприятия обеспечивали правопорядок сотрудники полиции и батальона спецназначения. На мероприятие пришло более 150 жителей села», - сказали в отделе.

В ходе беседы люди просили власть помочь решить вопрос с выселением представителей ромской национальности из их села. Данное решение поддержали присутствующие на сходе. Людям разъяснили, что соответствующие документы в установленном законом порядке будут подготовлены и направлены в компетентные органы.

«Во время мероприятия в селе были замечены три женщины ромской национальности, которые пытались попасть в свои дома, чтобы забрать вещи. При виде их граждане стали кричать, чтобы они покинули населенный пункт. Во избежание каких-либо конфликтных ситуаций правоохранители создали «коридор» и обеспечили возможность женщинам покинуть село», - сообщили в отделе.

В настоящее время односельчане расходятся по домам. Сотрудники полиции продолжают нести службу по охране общественного порядка в селе Лощиновка. Ситуация под контролем правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, 27 августа в селе Лощиновка Измаильского района Одесской области было найдено тело девочки 2007 года рождения с признаками насильственной смерти. Тело обнаружил односельчанин в одном из заброшенных домов. Правоохранители насчитали на теле убитой многочисленные проникающие ножевые ранения, а также множественные кровоподтеки.

В ходе отработки села правоохранители и кинологи вышли на след предполагаемого убийцы - ранее не судимого жителя села Лощиновка, 1995 года рождения. Вечером 27 августа в Лощиновке произошли столкновения.

«В совершении убийства несовершеннолетней обосновано подозревается представитель ромской национальности. Жители села из-за трагедии устроили массовые беспорядки против местных ромов. Односельчане стали громить дома, где проживают ромы. В результате один дом был подожжен, в других - повреждена мебель, выбиты стекла. Никто из представителей ромской национальности не пострадал», – сказали в отделе.

По данному факту ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.194 (уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Как уточнил источник, во избежание массовых беспорядков на охрану общественного порядка в село Лощиновка прибыли сотрудники Главного управления Национальной полиции в Одесской области, работники оперативного подразделения. Идут активные следственные действия, допрашивают всех участников событий.