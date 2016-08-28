В Одесской области после убийства восьмилетней девочки вспыхнул ромский погром (видео)

Как сообщил УНИАН источник в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, 27 августа житель села Лощиновка обнаружил в одном из заброшенных домов тело девочки 2007 года рождения с явными признаками насильственной смерти.

"Правоохранители насчитали на теле убитой многочисленные проникающие ножевые ранения, а также множественные кровоподтеки", - сказал источник. Он также уточнил, что девочка была из благополучной семьи.

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Мать и отчим обнаружили отсутствие ребенка ночью, когда вернулись домой.

В Измаильском отделе полиции открыли уголовное производство по п.2 ч.2 ст.115 (убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины.

В полиции сообщили, что в ходе отработки села правоохранители и кинологи вышли на след предполагаемого убийцы - ранее не судимого 20-летнего жителя Лощиновки. Он задержан, дает показания.

Как передает Думская, сразу после задержания подозреваемого в селе вспыхнули массовые беспорядки. Толпа из более чем трех сотен человек начала громить дома общины ромов, в которой жил задержанный. Другие члены общины заблаговременно покинули Лощиновку.

На воскресенье в селе запланировано народное вече, после которого возможны новые вспышки насилия.