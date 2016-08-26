В Николаеве вооруженные люди в масках вытащили из машины 2,5 миллиона гривень (фото)

Как сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, сообщение об ограблении поступило сегодня, 26 августа, около 12:30.

По данным полиции, злоумышленники выстрелили в боковое заднее стекло автомобиля Lada Priora и забрали из салона сумку, в которой, по словам заявителя, было свыше 2,5 миллиона гривень.

«После содеянного нападавшие скрылись на автомобиле темного цвета», - сообщили в полиции.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Заводского отдела полиции и эксперты.

Начато уголовное производство по признакам ч.4 ст.187 УК Украины (разбой), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Устанавливаются личности преступников и транспортное средство, на котором они скрылись.

Полиция разыскивает свидетелей разбойного нападения.