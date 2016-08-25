На Киевщине арестовали 12 человек, причастных к разбойному нападению на завод

Как сообщает Главное управление полиции в Киевской области, 24 августа в 12:20 на спецлинию «102» полиции Киевской области поступило сообщение о том, что на охраняемую территорию завода в поселке Кодра совершено вооруженное разбойное нападение.

На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа полиции. Выяснилось, что на указанное предприятие утром напала группа неизвестных из 6 человек в балаклавах. Угрожая оружием, они связали двух охранников и похитили около 150 метров забора из металло-профильного материала, после чего скрылись в неизвестном направлении на двух автомобилях.

Для поиска злоумышленников сотрудники полиции объявили план "Перехват" и по горячим следам задержали их. Так, в селе Липовка правоохранители обнаружили автомобиль "Газель" с похищенным забором, а в селе Андреевка задержали автомобиль марки Mercedes Vito, из которого изъяли оружие, электроинструменты, мобильные телефоны, документы и клейкову ленту.

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В транспортных средствах находились 12 мужчин - жителей столицы и Киевской области в возрасте от 18 до 48 лет. Сейчас подозреваемых в порядке ст.208 УПК Украины задержаны и им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данному факту следователями Макаровского отделения полиции открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает прокуратура области, всем злоумышленникам сообщено о подозрении в указанном преступлении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и проверяют задержанных на причастность к совершению других преступлений. Досудебное следствие продолжается.