Очевидцы рассказали подробности избиения "мамы" Верки Сердючки

Инна с 18-летней дочкой Яной отправилась на Сорочинскую ярмарку попиарить свое заведение и поторговать, а заодно пришлось и подраться, передает "КП в Украине".

"Я видела, что их палатку окружили десять-двенадцать человек "цыганской наружности": в основном женщины и дети, но были и мужчины, - рассказала очевидица. – Вдруг там начался шум, крик. Как я поняла, хозяева (Инна была с дочкой и подругой - Ред.) заподозрили, что у них что-то хотят украсть и сделали замечание. Ну, и началось: толкотня, взаимные оскорбления... А потом вовсе цыгане начали их бить кулаками в лицо. Сильно досталось дочери Инны (говорят, у нее сильный ушиб челюсти). Но мама ее закрывала, как могла! Я начала кричать – и туда подскочили люди, стали растягивать. Кто-то вызвал полицию, скорую, а цыгане разбежались".

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В полиции Полтавской области подтвердили, что данный факт был: "Инна Белоконь написала заявление о побоях лицами ромской национальности. Открыто криминальное производство".

Сама Инна отказалась комментировать происшествие: "Извините, я плохо себя чувствую". Все лицо и тело артистки – в синяках.

Андрей Данилко тоже не захотел обсуждать эту тему.