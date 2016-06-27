На Ривненщине во время свадьбы произошла массовая драка со стрельбой

Как сообщает Главное управление полиции в Ровенской области, сообщение от жителя Вараша о массовой драке со стрельбой возле одного из развлекательных заведений поступило около 22:00.

Следственно-оперативная группа установила, что во время гулянки на свадьбе между жителями села Воронки Владимирецкого района и местными жителями возник конфликт. Его участники выяснять отношения продолжили на улице, устроив драку.

На помощь варашевцам приехали более полусотни человек. Часть из них зашла в помещение заведения и забаррикадировала дверь, а другая – продолжила драку на улице.

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На место происшествия было направлено три экипажа приданых сил «Днепр-1», которые и прекратили драку.

В результате драки был поврежден автомобиль Mersedez E 320, припаркованный у развлекательного заведения. За медицинской помощью никто из ее участников не обращался. С места происшествия правоохранители изъяли гильзы для травматического пистолета.

Полицейские открыли уголовное производство по предварительной правовой квалификации части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением огнестрельного оружия). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности всех участников драки.