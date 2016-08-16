ПриватБанк объявил награду в 25 тысяч гривень за поимку львовских подрывников банкоматов

Как сообщили в Службе Безопасности банка, преступление было совершено в ночь на 16 августа во Львове на улице Генерала Чупринки. Неизвестные злоумышленники, одетые в балаклавы, черную одежду, один из них в белую кепку, проникли в круглосуточную зону самообслуживания отделения и с помощью взрывного устройства с дистанционным приводом взорвали банкомат ПриватБанка. В результате взрыва банкомат получил серьезные повреждения, так же были повреджены двери зоны самообслуживания отделения.

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В то же время, по данным сотрудников банка, подрывники не смогли повредить сейфовую часть банкомата и добраться до денежных средств, которые в результате взрыва не пострадали. Злоумышленники скрылись с места преступления в сторону улицы Сахарова по трамвайной линии.

Служба Безопасности отмечает, что за любую информацию о личности грабителей, которая поможет быстрее их задержать, источнику информации будет выплачено вознаграждение в размере 25 тыс. грн. Передать информацию в банк можно по телефонам (056) 716-35-02 или (067) 565-12-34, электронной почтой security@privatbank.ua, а также любым другим удобным вам способом. Анонимность при этом гарантируется.