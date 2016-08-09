На Николаевщине неизвестные в масках ворвались в дом и убили мужчину

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции в Николаевской области, сигнал о происшествии поступил 9 августа около 2:00.

"Прибыв на место, полицейские увидели связанную женщину, а на огороде домовладения находилось тело ее мужа с признаками насильственной смерти", - отметили в полиции.

Осмотрев 46-летнего потерпевшего эксперты обнаружили на его голове рубленые раны, у мужчины были связаны руки и ноги.

"Со слов 43-летней жены погибшего, ночью ее муж вышел во двор. Услышав посторонние звуки, она решила проверить, что происходит, но на пороге дома увидела незнакомца, лицо которого было закрыто маской, а на дворе - других посторонних лиц. Злоумышленник ударил в лицо потерпевшую и надел на голову часть одежды. Опомнившись, пострадавшая поняла, что связана. Частично освободившись, женщина смогла позвонить матери мужа и рассказать о нападении. Оставив беспорядок в доме, преступники скрылись в неизвестном направлении", - отметили в ведомстве.

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Следственным отделением Первомайского отдела полиции начато уголовное производство по признакам п.6 ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство). За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.

Разыскиваются злоумышленники, устанавливаются обстоятельства преступления и его свидетели.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые владеют информацией, полезной для раскрытия данного преступления, с призывом сообщать ее Первомайскому отделу полиции.