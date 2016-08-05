Полиция задержала подозреваемого в убийстве львовского водителя BlaBlaCar

Об этом сообщила глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе в Фейсбук.

«В отношении расследования дела Тараса Познякова («Блаблакар»): Вчера полицией в Хмельницкой области был задержан Дмитрий Голуб. Его подозревают в совершении криминальных правонарушений, предусмотренных пунктами 6 и 12 части 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины»,- написала Деканоидзе.

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По ее словам, сегодня Киево-Святошинский районный суд Киевской области принял решение о содержании Голуба под стражей - 60 суток до 2 октября 2016.

Оперативно-розыскные и поисковые мероприятия продолжаются.

Как сообщал УНИАН, полиция объявила Познякова в розыск 5 апреля. По словам, руководителя пресс-службы ГУ Национальной полиции во Львовской области Светланы Добровольской, 4 апреля мать 25-летнего парня обратилась в полицию с заявлением о том, что ее сын уехал в Киев и не выходит на связь. Во Львове коллеги Познякова, который работал в одном из районных судов, рассказали, что накануне поездки он взял однодневный отпуск.

12 апреля стало известно, что правоохранители нашли автомобиль, на котором Позняков ехал в Киев с попутчиками. Разыскиваемый автомобиль «Ауди А-6» обнаружили в одном из гаражей в Киево-Святошинском районе.