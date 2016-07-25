На Львовщине из-за взрыва на лесокомбинате погиб кочегар
09:15, 25 июля 2016Происшествия
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Во Львовской области во время взрыва на территории лесокомбината погиб работник предприятия.
В Страдче из-за взрыва котла на лесокомбинате погиб человек / snvlk.nltu.edu.ua
Как сообщает департамент гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, 24 июля в селе Страдч Яворивского района на территории Страдчевского учебно-производственного лесокомбината произошел взрыв твердотопливного котла.
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В результате взрыва погиб 49-летний кочегар.
Все обстоятельства происшествия и объем повреждений в результате взрыва устанавливают правоохранители, отмечается в сообщении.
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