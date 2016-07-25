Полиция установила личность мужчины, устроившего взрыв в Ансбахе

Об этом сообщает РБК со ссылкой на NordBayern.

В ходе пресс-конференции прокурор Ансбаха Михаэль Шретбергер сообщил, что взорвавшим себя в винном баре мужчиной оказался гражданин Сирии, который приехал в Германию два года назад. Год назад ему было отказано в получении немецкого гражданства, однако беженцу разрешили не возвращаться на родину до окончания гражданской войны и разместили его в Ансбахе.

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Глава МВД Баварии Йоахим Херрманн сообщил, что сириец дважды пытался покончить жизнь самоубийством на территории Германии, однако непонятно, хотел ли он в этот раз убить только себя или и посетителей ресторана.

Фактом является то, что взрывное устройство, которое было в рюкзаке у сирийца, могло, по словам Херрманна, убить много людей. В частности уже выяснилось, что оно было начинено поражающими элементами в виде металлических частей.

Также пока нет данных, был ли сириец связан с некими радикальными группировками, в том числе и с «Исламским государством».

В результате взрыва в ресторане помимо погибшего сирийца ранения получили 12 человек, состояние трех из них оценивается как тяжелое.

Известно, что заведение, в котором произошел взрыв, находилось недалеко от места проведения музыкального фестиваля, который посетило более двух тысяч человек. В связи с произошедшим концерт был прерван, а людей начали эвакуировать. При этом у МВД Баварии есть информация, что сириец пытался проникнуть на фестиваль.