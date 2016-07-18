В Черновцах 4 патрульных отстранили из-за погони, в которой погиб мотоциклист

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Черновицкой области, трагедия произошла 15 июля на улице Русской, 175 в Черновцах.

По словам друзей погибшего, патрульные устроили погоню за мотоциклистом, который убегал от них, поскольку не имел водительского удостоверения. Полицейские преградили ему дорогу, водитель намеревался объехать правоохранителей, однако врезался в электроопору, в результате чего погиб. Пассажир мотоцикла сейчас находится в реанимации.

Следственным отделом прокуратуры Черновицкой области зарегистрировано уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

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Как сообщил сегодня на брифинге руководитель патрульной полиции в Черновцах Олег Йосипив, выяснилось, что мотоцикл находился в международном розыске Интерпола, поскольку 28 мая этого года был похищен в Италии. В то же время, по информации регионального сервисного центра Черновицкой области, погибший мужчина не имел водительского удостоверения, а транспортное средство не было за ним зарегистрировано.

Йосипив также сообщил детали ДТП. Экипаж патрульной полиции заметил мотоцикл, который двигался без государственных номерных знаков. Полицейские включили красный проблесковый маячок и через громкоговоритель пытались остановить транспортное средство, однако мужчина не отреагировал и стал увеличивать скорость, отметил руководитель патрульной полиции.

Патрульные приняли решение сопровождать данное транспортное средство, однако мотоциклист увеличил скорость и исчез из поля зрения. После этого экипаж патрульного автомобиля предоставил ориентировку другим экипажам.

Глава полиции также рассказал, что другой экипаж, двигавшийся навстречу мотоциклисту, откликнулся на ориентирование, остановился и включил красные проблесковые маячки.

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«Дальше это патрульное авто частично заблокировало проезжую часть, ширина которой около 11 метров, а длина патрульного автомобиля – всего 4 метра, то есть оставалось еще 7 метров для объезда. Патрульные даже не успели выйти из автомобиля, через несколько секунд они услышали удар. Полицейские увидели, что мотоциклист врезался в электроопору», - отметил Иосифов.

По его словам, четырех патрульных полицейских из обоих экипажей на время расследования ДТП отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Возраст погибшего водителя и пострадавшего пассажира, а также марку мотоцикла руководитель патрульной полиции отказался сообщить, ссылаясь на тайну следствия.