В Одессе произошло ДТП с участием патрульной машины - СМИ

В Одессе произошло тройное ДТП с участем машины патрульных полицейских. Об этом сообщает местное издание "Репортер".

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По словам очевидцев происшествия, водитель автомобиля спецподразделения полиции не выдержал дистанцию и допустил столкновение с автомобилем, который двигался в попутном направлении.

О пострадавших в данный момент не сообщается.