В Одессе произошло ДТП с участием патрульной машины - СМИ
18:06, 07 июля 2016Общество
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Инцидент произошел на Люстдорфской дороге.
В Одессе произошло ДТП с участием патрульной машины / "Репортер"
В Одессе произошло тройное ДТП с участем машины патрульных полицейских. Об этом сообщает местное издание "Репортер".
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По словам очевидцев происшествия, водитель автомобиля спецподразделения полиции не выдержал дистанцию и допустил столкновение с автомобилем, который двигался в попутном направлении.
О пострадавших в данный момент не сообщается.
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