В Киеве напали на главу Transparency International Украина

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе организации.

Согласно сообщению, «преступники похитили документацию и архив организации».

По словам Марусова, вор сначала обратился к нему по имени и, дождавшись удобного момента, похитил сумку с ноутбуком TI Украина, где хранился архив документов за последние годы деятельности организации.

В Transparency International сообщили, что по вызову на место совершения преступления прибыл автомобиль с патрульной полицией, однако, когда прямо на их глазах произошло нападение еще одного преступника на Андрея Марусова, они просто наблюдали, не пытаясь его защитить. Под утро, возвращаясь из полицейского участка, Марусов был подвергнут еще одному нападению: преступник попытался отобрать у него фотоаппарат, которым были сфотографированы предыдущие нападавшие.

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“Я склонен расценивать произошедшее как грубое давление на украинское отделение Transparency International в связи с нашей принципиальной антикоррупционной деятельностью. На прошлой неделе TI Украина совместно с британским отделением организации провела семинар с участием международных экспертов по введению независимого антикоррупционного суда и общественного мониторинга коррупции в сфере обороны. Кроме того, на днях мы выступили с критическим заявлением, в котором осудили восстановление на должности военного прокурора Константина Кулика, который подозревается Национальным антикоррупционным бюро в незаконном обогащении. Таким образом, мы для многих неудобная организация”, — сказал Марусов.

В свою очередь исполнительный директор TI Украина Ярослав Юрчишин также высказал предположение, что нападения связаны с антикоррупционной деятельностью организации.

“Да, мы предполагаем, что это может быть связано с активизацией антикоррупционной деятельности нашей организации. В любом случае мы ждем активных действий со стороны Национальной полиции и призываем поскорее расследовать дело”, - подчеркнул Юрчишин.

Кроме того, Transparency International Украина обратилась к Национальной полиции с призывом поскорее начать прозрачное расследование.