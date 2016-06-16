Турчинов заявил, что нападающий на его жену хотел отомстить лично ему "за Донбасс в крови"

Он заявил, что это была реальная угроза жизни его жены и ее коллеги, говорится в его интервью "Новому времени".

"Аня (жена - Ред.), конечно, испугалась, но действовала достаточно решительно, сама вызвала полицию. Нападающий дал показания, что он давно готовился отомстить мне за то, что "я начал войну на Донбассе", "утопил Донбасс в крови". Он убежденный украинофоб", - рассказал Турчинов.

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Кроме того, по его словам, нападавший пояснил, что не смог через личную охрану добраться к секретарю СНБО и решил взять в заложники жену, чтобы она вызвала Турчинова, а затем преступник ударил бы политика ножом.

Как сообщал УНИАН, спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко написал в Facebook, что нападение на жену Турчинова совершил донецкий адвокат Владимир Оленцевич, который подал иск к экс-президенту Украины Виктору Ющенко за указы о Героях Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу.