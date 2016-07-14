Тройное ДТП в Одесской области: полиция рассказала подробности столкновения (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

Отмечается, что одиннадцать из них госпитализированы, погибших нет.

Установлено, что в сторону Одессы двигался автомобиль Opel, за рулем которого находился мужчина.

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"Выполняя маневр по обгону, водитель выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с рейсовым пассажирским автобусом, который ехал по маршруту "Одесса - Беляевка". Вследствие этого автобус столкнулся с автомобилем Chevrolet, который двигался в том же направлении", - говорится в сообщении полиции.

Сейчас продолжается проверка обстоятельств ДТП.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Одесской области на трассе Одесса-Маяки, произошло тройное ДТП с участием пассажирского автобуса №75. Предварительно сообщалось о 15 пострадавших.