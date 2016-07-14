Тройное ДТП в Одесской области: спасатели рассказали подробности происшествия и уточнили количество пострадавших (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 14 июля в 9.03 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на 17-м км трассы «Одесса-Рени», за селом Дальник, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей Opel и Chevrolet, а также рейсового автобуса «Одесса-Беляевка».

В результате ДТП рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся на бок.

«Во время аварии в автомобиле Opel зажало водителя и пассажира. В 9.21 на место происшествия прибыли спасатели, которые с помощью специального инструмента деблокировали пострадавших из автомобиля и передали медикам», - отметили в пресс-службе.

Всего бригадами скорой медицинской помощи в медицинские учреждения доставлены 14 человек: 8 - в Беляевскую центральную районную больницу, 4 человека - в Одесскую городскую клиническую больницу №1 и 2 человека - в Одесскую областную клиническую больницу. Погибших нет. Причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

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Как сообщила УНИАН сотрудник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области Анна Пенчева, в настоящее время проводятся следственные действия.

«В рейсовом автобусе было порядка 40 пассажиров», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Одесской области, на трассе Одесса-Маяки, произошло тройное ДТП с участием пассажирского автобуса №75. Предварительно сообщалось о 15 пострадавших.