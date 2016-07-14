На Львовщине взорвалась припаркованная на обочине дороги иномарка, погибли трое человек
На Львовщине в результате взрыва припаркованного на обочине автодороги автомобиля "Мерседес-124" погибло трое человек, один пострадавший госпитализирован.
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 14 июля, около 00:30, на автодороге “Самбор – Дрогобыч”, между населенными пунктами Раливка и Кульчицы Самборского района, произошел взрыв без последующего горения в автомобиле “Мерседес 124”. Автомобиль находился на обочине дороги.
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В результате взрыва три человека погибли и один человек травмирован: двое человек погибли сразу, 45-летний мужчина скончался во время оказания медицинской помощи. Еще один пострадавший с места происшествия в тяжелом состоянии госпитализирован. Лица двух погибших и травмированных устанавливаются.
На месте происшествия работали правоохранители, спасатели, эксперты и две бригады врачей скорой помощи.
Причина взрыва устанавливается.