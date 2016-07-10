В центре Харькова ночью произошел взрыв неустановленного предмета.

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Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

По данным полиции, информация о взрыве на улице Чернышевского поступила сегодня в 00.50.

В результате взрыва никто не пострадал. Назначены экспертизы для определения типа взрывного устройства.

По факту происшествия начато уголовное производство по ч. 4. ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).