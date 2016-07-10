В центре Харькова ночью произошел взрыв
19:28, 10 июля 2016Общество
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В результате взрыва никто не пострадал. Назначены экспертизы для определения типа взрывного устройства.
По факту происшествия начато уголовное производство по ч. 4. ст. 296 УКУ (хулиганство) / Фото УНИАН
В центре Харькова ночью произошел взрыв неустановленного предмета.
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Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.
По данным полиции, информация о взрыве на улице Чернышевского поступила сегодня в 00.50.
В результате взрыва никто не пострадал. Назначены экспертизы для определения типа взрывного устройства.
По факту происшествия начато уголовное производство по ч. 4. ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
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