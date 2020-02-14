В Харькове на пешеходном переходе сбили насмерть двоих женщин (фото, видео)

По предварительным данным, водитель также получил травмы и находится в скорой.

В Харькове на перекрестке проспекта Ландау и улицы Киргизской произошла авария, в результате которой погибли двое людей.

Об этом сообщили очевидцы в одном из городских Telegram-каналов.

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"На пешеходном переходе сбили насмерть двоих людей. Летел на полной скорости. Пересечение Ландау и Киргизской. Сколько тут должно ещё погибнуть людей, чтоб наконец-то установили светофор?" - возмущаются очевидцы трагедии в соцсетях.

На видеозаписях с места ДТП видно, что автомобиль Mitsubishi Lancer выехал на разделительную полосу, а рядом с машиной лежат два тела. Очевидцы утверждают, что водитель также получил травмы и находится в скорой. На месте аварии работают полицейские, однако подробности случившегося в пресс-службе "главка" еще выясняют.