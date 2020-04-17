В Кривом Роге расстреляли молодую пару, погибла 25-летняя девушка - СМИ (фото, видео)
02:40, 17 апреля 2020Происшествия
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Злоумышленника ищет полиция - в городе ввели план "Сирена".
На месте погибла девушка / one.kr.ua
В Кривом Роге поздно вечером 16 апреля произошла стрельба - мужчина выстрелил из оружия в молодую пару и скрылся.
Об этом сообщает "Первый Городской".
По информации СМИ, стрельба произошла на улице Дышинского. "Кто-то из соседей услышал два выстрела и вызвал скорую", - пишет издание.
По предварительным данным, мужчина из оружия, предположительно дробовика, выстрелил в парня и девушку. 25-летняя девушка скончалась на месте, её 26-летнего спутника медики пытаются реанимировать прямо на месте происшествия.
Парня пытаются спасти / one.kr.ua
В городе ввели план "Сирена". Известно, что злоумышленник скрылся на автомобиле Mazda 6 чёрного цвета.
Как сообщал УНИАН, в Одессе неизвестный ранил иностранца из огнестрельного оружия.
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