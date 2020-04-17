цей матеріал доступний українською

В Кривом Роге расстреляли молодую пару, погибла 25-летняя девушка - СМИ (фото, видео)

02:40, 17 апреля 2020
Происшествия
183 0
На месте погибла девушка / one.kr.ua

Об этом сообщает "Первый Городской".

По информации СМИ, стрельба произошла на улице Дышинского. "Кто-то из соседей услышал два выстрела и вызвал скорую", - пишет издание.

По предварительным данным, мужчина из оружия, предположительно дробовика, выстрелил в парня и девушку. 25-летняя девушка скончалась на месте, её 26-летнего спутника медики пытаются реанимировать прямо на месте происшествия.

Парня пытаются спасти / one.kr.ua

В городе ввели план "Сирена". Известно, что злоумышленник скрылся на автомобиле Mazda 6 чёрного цвета.

Как сообщал УНИАН, в Одессе неизвестный ранил иностранца из огнестрельного оружия.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter