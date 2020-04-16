В Одессе неизвестный ранил иностранца из огнестрельного оружия

Потерпевший иностранец госпитализирован.

В Суворовском районе Одессы неизвестный злоумышленник ранил из огнестрельного оружия иностранного гражданина.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел вечером 15 апреля на Крымском бульваре.

Отмечается, что между потерпевшим и неизвестным произошел конфликт, во время которого один из злоумышленников применил оружие. В результате, огнестрельные ранения получил 46-летний иностранец (гражданин Азербайджана).

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От написания заявления и предоставления каких-либо объяснений пострадавший, который доставлен в больницу, пока отказывается.

По факту открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства происшествия и личность правонарушителя устанавливаются.

Со слов очевидцев, конфликт произошел в людном месте, недалеко от «Сити Центра», злоумышленник произвел несколько выстрелов по ногам потерпевшего, что привело к ранению обеих ног.

Неизвестный, как предполагают местные жители, также является иностранцем.