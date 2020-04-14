Пожар в Чернобыльской зоне: дымом затянуло территорию ЧАЭС (фоторепортаж, видео)

Более 10 суток пожар в Чернобыльской зоне отчуждения не утихает.

Спасатели продолжают тушить пожар в Чернобыле, накануне он бушевал уже в пригороде Припяти.

Об этом рассказали в эфире "ТСН.Ранок".

"Вечером появились кадры затянутой дымом территории самой атомной станции. Несколько километров пламя отделяло от хранилища радиационных отходов, которое рядом с ЧАЭС. Как только спасатели тушат в одном месте, в другом - ветер разносит огонь на гектары", - говорится в сообщении.

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Уничтожено более десятка отселенных деревень. Накануне вечером еще один очаг пламени возник возле поселка Рассоха, что далеко от существующих мест пожара.

Местные общественные активисты заявили, что это поджог.

Между тем, по данным ТСН, по меньшей мере двое спасателей во время тушения пожара получили травмы и ожоги.

Видеокадры с места разрушительных пожаров в Чернобыле опубликовал директора Chornobyl Tour и "Ассоциации чернобыльских туроператоров" Ярослав Емельяненко.

Видео: CHERNOBYL TOUR

На одном из видео видно, как огонь уничтожил тысячи гектаров леса в Чернобыльской зоне отчуждения. Из-за пожара немало животных потеряли свои дома. На опубликованном видео видно, как лошади Пржевальского убегают от огня по сожженных чернобыльских полях.

Видео: CHERNOBYL TOUR

По словам Емельяненко, пожар уже прошла так называемый "Рыжий лес" и приближается к Припяти. А оттуда существует угроза распространения на соседнюю Беларусь.

"От города Припять до территории Беларуси меньше 10 километров, там много высокой травы которая сгорит быстро. Пожар может перейти на территорию Беларуси. Сейчас со мной связываются МЧСники из Беларуси которые готовы предоставить вертолеты", - говорит Ярослав Емельяненко.

Видео: CHERNOBYL TOUR

Впоследствии, вечером 13 апреля Емельяненко опубликовал кадры, заявив, что огонь уже пылает возле ЧАЭС.

Видео: CHERNOBYL TOUR

В Копачах сгорели даже металлические объекты туристического показа. В частности, огонь полностью уничтожил легендарный троллейбус МТБ-82.

Видео: CHERNOBYL TOUR

По состоянию на 17:00 13 апреля ГСЧС сообщила о тушении пожаров на территории четырех лесничеств - Корогодского, Денисовецкого, Дитятского и Паришевского. Пожар на территории Котовского лесничества уже ликвидирован.

В тушении пожаров принимают участие более 800 работников ГСЧС и других учреждений. Задействовано почти 200 единиц техники, в том числе по три самолета и вертолета для сброса воды. На всех оперативных участках работает тяжелая инженерная техника ГСЧС для обустройства противопожарных разрывов и обеспечения доступа пожарным.

Как сообщал УНИАН, с 4 апреля в Чернобыльской зоне бушует масштабный лесной пожар. Подозревают, что он возник из-за поджога.