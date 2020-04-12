В Чернобыльской зоне уже неделю бушует масштабный пожар - его тушат спецавиацией

Радиационный фон находится в норме.

В Чернобыльской зоне продолжает уже семь дней, с 4 апреля, бушевать крупный лесной пожар. Подозревают, что он возник из-за поджога.

Огонь распространяется на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств. Наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами.

Об этом сообщили в Государственной службе по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Читайте такжеСбросили уже 240 тонн воды: спасатели продолжают тушит пожары в Чернобыле (фото)

К тушению пожаров привлечено 312 человек и 83 единиц техники из разных регионов Украины, из них от ГСЧС 257 человек личного состава и 59 единиц техники. В частности, в тушении задействованы три самолета и три вертолета, которыми 10 апреля осуществлено 96 сбросов – 240 тонн воды (самолеты АН – 32 совершили восемь сбросов – 64 тонны воды, вертолеты МИ-8 осуществили 88 сбросов – 176 тонн воды).

В ГСЧС уверили, что радиационный фон по Киеву и Киевской области находится в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений: столица – 0,013 мР/ч, область – в пределах 0,011 мР/ч при допустимом фоне 0,05 мР/ч.

В Чернобыльской зоне уровни мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились: Чернобыль – 0,020 мР/ч, на КДП "Дитятки" 0,01 мР/ч при контрольно допустимом уровне до 0,055 мг/ч.