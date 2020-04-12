В Ривненской области горел мужской монастырь (фото)

Площадь хозяйственных зданий, охваченных огнем, составляет почти 400 квадратных метров.

В селе Липки Гощанского района Ривненской области горели помещения Свято-Успенского мужского монастыря.

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Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Ривненской области, горят хозяйственные постройки монастыря.

«На месте происшествия работают 5 пожарных автоцистерн и 40 спасателей. Площадь пожара - до 400 квадратных метров. Пожар под контролем», - отмечается в сообщении.

Жертв и пострадавших нет. Угрозы распространения огня нет.

В настоящее время причина пожара и причиненный ущерб устанавливаются.