В Ривненской области горел мужской монастырь (фото)
18:12, 12 апреля 2020Происшествия
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Площадь хозяйственных зданий, охваченных огнем, составляет почти 400 квадратных метров.
В Ривненской области горел мужской монастырь / фото пресс-служба ГСЧС
В селе Липки Гощанского района Ривненской области горели помещения Свято-Успенского мужского монастыря.
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Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Ривненской области, горят хозяйственные постройки монастыря.
«На месте происшествия работают 5 пожарных автоцистерн и 40 спасателей. Площадь пожара - до 400 квадратных метров. Пожар под контролем», - отмечается в сообщении.
фото пресс-служба ГСЧС
Жертв и пострадавших нет. Угрозы распространения огня нет.
фото пресс-служба ГСЧС
фото пресс-служба ГСЧС
В настоящее время причина пожара и причиненный ущерб устанавливаются.
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