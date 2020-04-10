Некоторые очаги пожара в Чернобыльской зоне невозможно начать тушить

К некоторым местам возгорания не может подъехать пожарная техника.

Исполняющий обязанности руководителя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Екатерина Павлова заявила, что некоторые очаги пожара, который происходит в Чернобыльской зоне, невозможно начать тушить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила в ходе онлайн-брифинга.

"Мы можем констатировать то, что есть большие территории Зоны отчуждения и некоторые пожары, они находятся в таких местах, куда не может пройти техника. Мы можем видеть с дрона, с аэроразведки, что там горит, но там нет подъездной дороги, просеки, ничего, чтобы подъехать и тушить этот пожар", - отметила она.

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Как сообщал УНИАН, пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля, тогда огнем было охвачено 20 га. 7 апреля площадь пожара увеличилась до 35 га. По состоянию на 10 апреля ликвидация лесных пожаров в Чернобыльской зоне продолжается.

6 апреля правоохранители задержали подозреваемого в возникновении пожара. Им оказался 27-летний житель села Раговка. Как пояснил молодой человек полицейским, он вблизи заброшенной местной фермы для забавы в нескольких местах поджег дикорастущую траву. После чего огонь ветром перебросило дальше, а он уже не смог справиться и погасить костер.

Задержанному мужчине вручено подозрение в причинении пожара по ч. 1 ст. 245 (уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 3 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет, или лишением свободы на тот же срок.