В Луцке неизвестные расстреляли собаку на рынке (фото)
В Луцке полиция проверяет информацию о стрельбе в собаку.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.
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«В местных СМИ со ссылкой на сообщение в социальной сети была обнародована информация о том, что якобы в Луцке неизвестные стреляли в собаку. Полиция начала по этому факту проверку», - говорится в сообщении.
Сведения внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. Продолжается проверка.
Как сообщают «Факты», инцидент произошел на городском рынке. Животное спасли луцкие волонтеры. Пса отвезли в ветеринарную клинику, где врачи извлекли из тела металлический шарик для стрельбы.
Зоозащитники рассказывают, что пес был бродячим, отзывался на кличку Тайсон, его часто видели в районе Северного рынка. Около трех дней назад животное подстрелили, и все это время рана кровоточила, началось воспаление.
Как сообщал УНИАН, полиция Киева сообщила о подозрении местному жителю, который выбросил собаку из окна квартиры на 12-м этаже.