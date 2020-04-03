На Закарпатье лабораторно подтвердили еще 22 случая COVID-19

19 новых подтвержденных случаев - контактные лица больной жительницы Мукачева, которая посещала церковь. Всего на Закарпатье сейчас 23 больных.

В Закарпатской области лабораторно подтверждено 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на своей странице в сети «Фейсбук» сообщил исполняющий обязанности председателя Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко.

Гетманенко сообщил, что такие данные сообщил ему в разговоре накануне поздно вечером руководитель Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин.

«Он сообщил, что Закарпатский областной лабораторный центр в г. Ужгороде верифицирован референс-лабораторией МОЗ Украины в г. Киеве. Это означает, что лаборатория в Ужгороде может проводить тестирование методом ПЦР COVID-19 и выявлять заболевания коронавирусной инфекции. Признано, что результаты ее исследований являются достоверными», - уточнил и.о. председателя Закарпатской ОГА.

По его словам, по состоянию на 22.00 2 апреля, Закарпатским областным лабораторным центром установлен COVID-19 у 23 закарпатцев: 19 человек - это контактные лица жительницы Мукачева - первой пациентки, у которой подтвердили коронавирус. Двое - жители Тячевского района, и один из Ужгорода.

Всего на Закарпатье диагностирован COVID-19 у 23 человек.

«Состояние всех пациентов - удовлетворительное. Два человека находятся на лечении в Областной инфекционной больнице в Ужгороде, другие лечатся дома под наблюдением медиков», - добавил Гетманенко.

Как сообщал УНИАН, первый лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19 в Закарпатской области был зафиксирован 23 марта у жительницы Мукачева, муж которой, вернувшись из-за границы, находился на самоизоляции. Зато женщина два дня подряд посещала церковь.