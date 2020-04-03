Стала известна фамилия топ-чиновника, передававшего секретные данные об обороне Украины

Причастность чиновника к причинению вреда суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственной безопасности Украины СБУ установила 2 апреля.

Служба безопасности Украины уличила в незаконной передаче секретных данных об обороне госсекретаря Мининфраструктуры Андрея Галущака.

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Об этом в Facebook написал бывший советник руководителя ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк.

«Служба безопасности Украины разоблачила госсекретаря Мининфраструктуры Андрея Галущака, который прислал неизвестно кому секретные документы относительно мероприятий Минобороны на востоке Украины, в морях и Керченском проливе», – написал он.

Как сообщал УНИАН, причастность топ-чиновника к причинению вреда суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственной безопасности Украины СБУ установила 2 апреля.

Правоохранители пояснили, что чиновник, государственный служащий категории «А», скопировал и переслал по электронной почте, пока не установленным лицам, тайный документ, касающийся комплекса мероприятий Минобороны, пограничных, правоохранительных и других органов государственной власти по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.