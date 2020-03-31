В Харьковской области в автомобиле нашли каннабис на 22 миллиона гривень

В автомобиле мужчины обнаружили 220 брикетов с каннабисом весом около 110 килограммов.

В Харьковской области правоохранители задержали мужчину, в автомобиле которого обнаружили 110 кг наркотиков на сумму 22 миллиона гривень.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

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"При процессуальном руководстве Харьковской местной прокуратуры № 1 работники полиции 29 марта разоблачили гражданина, при осмотре автомобиля которого обнаружили 220 брикетов, по версии следствия, с каннабисом общим весом около 110 кг. Приблизительная стоимость изъятых наркотических средств на "черном" рынке составляет 22 млн грн", - говорится в сообщении.

В настоящее время мужчина задержан. Прокуратура готовит ему сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения, в рамках уголовного производства с предварительной квалификацией - ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств).

Ранее УНИАН сообщал, что в Харькове силовики провели обыск в квартире 25-летнего жителя города, в ходе которого изъяли крупную партию наркотиков: около тысячи доз амфетамина, 40 граммов каннабиса и 87 таблеток экстази.